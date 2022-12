Sciopero trasporti oggi 16 dicembre 2022 | treni | bus e metro a rischio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si chiude, venerdì 16, la settimana di scioperi e manifestazioni indetta da Cgil e Uil contro la manovra 2023 del governo Meloni. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Roma dove concluderà la manifestazione regionale in programma per le 10, in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia). Diretta su Collettiva.it. Oltre al Lazio si mobiliteranno: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana. Intanto ieri, 15, ad astenersi dal lavoro sono state le lavoratrici e i lavoratori di Abruzzo, Marche e Piemonte. In Lombardia aderiscono alloi lavoratori di Atm.che potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata. ...

Le modalità: Lodi 8 ore in Liguria è di 4 ore nel trasporto pubblico locale, 24 ore per ... Sono fatti salvi i minimi garantiti nei servizi pubblici e le fasce di garanzia per i. ...Mobilitazione di Cgil e Uil contro la Legge di bilancio. Oggi interessati tutti i settori, daialla sanità alle banche. Le regioni coinvolte sono Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Previsti ...Venerdi Nero”Scioperi contro manovra, città a rischio paralisi. Proteste Cgil e Uil in 11 regioni, no della Cisl. Braccia incrociate in Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna,Friuli, Liguria ...Per domani, 16 dicembre, è in programma uno sciopero generale di quattro ore indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero ...