Sci | Coppa Europa | Vinatzer vince slalom a Pozza di Fassa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Alextorna are in, oltre 4 anni dopo lodi Levi, prendendosi la classicissima didisulla mitica “Aloch”. Il gardenese ha disputato una gara davvero molto solida: terzo a 88 centesimi (partendo col pettorale numero 20) al termine della prima manche, Alex si è scatenato nella seconda manche facendo la differenza per portare a casa il suo secondo podio stagionale nel circuito, dopo quello conquistato in gigante a Zinal. Al secondo posto, Marc Rochat in gran rimonta dalla dodicesima: lo svizzero ha terminato a 39 centesimi da, terzo, invece, il francese Steven Amiez a 0?65 mentre ai piedi del podio, distante 0”75 dal vincitore, lo statunitense Jett Seymour. Non troppo ...

È tutto pronto a Ponte di Legno e sul ghiacciaio Presena per questo fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in calendario da oggi venerdì 16 a domenica 18 dicembre. La neve caduta abbondante in questi giorni è in grado di garantire due teatri di gara di qualità per esaltare ...Luminosa Bogliolo, 27 anni OSTACOLI Un'esclusiva, anche fotografica, con l'ostacolista Luminosa Bogliolo, le tappe della Coppa del mondo di sci a Campiglio e in Alta Badia e un 'viaggio' nella ... Coppa del Mondo 2022/23 - Paura Sofia Goggia a Sankt Moritz! Colpisce una porta ed esclama: "Ho rotto la mano" Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – Sportradar Integrity Services ha stipulato un accordo pluriennale con l'International Ski and Snowboard Federation (Fis), l'organo di governo dello sci e dello snowboard ...