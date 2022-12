Sanità | ok Cdm a riordino Irccs per ' strutture di eccellenza'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della delega relativa aldella disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi, post Cdm. Il decreto si inserisce nell'ambito della 'Missione 6 - Salute' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. Le nuove norme, tra l'altro, introducono criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico di Ircss, con la valutazione dell'impact factor, della complessità assistenziale e l'indice di ...

Ildi oggi è andato in questa direzione: meno regole che non significano corruzione. Sono ... I temi su cui il governo dovrebbe concentrarsi, da quanto emerge, sono, economia ed energia. Il ...Roma, 16 dic. " "Il ministro Schillaci è qui perché oggi inabbiamo approvato anche il provvedimento per il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico", i cosiddetti Irccs. Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza del ... Governo: Meloni assente a conferenza stampa per funerali vittima strage Fidene