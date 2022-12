Mihajlovic | Infantino | ' profondamente rattristato | sua morte una grande perdita' **

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa Gianniha espresso la sua tristezza per la notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. “Sononell'apprendere della scomparsa di Siniša Mihajlovi?, uno dei calciatori e allenatori più celebri della Serbia. In campo, i suoi calci di punizione incarnavano una passione e una dedizione per la bellezza del gioco che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport e la suaè unaper tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”. Nel corso di una carriera di 12 anni con la nazionale, il difensore è apparso in 63 partite e ha segnato 10 gol per Jugoslavia/Serbia e Montenegro. A Francia 1998, ha segnato il gol ...

