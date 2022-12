Marco Berry | “Lo sport può rappresentare aiuto fondamentale per i ragazzi con disabilità” INTERVISTA

Il Corriere di Alba, Bra, Langhe e Roero

Sul palco l'istrionico showman, escapologo di fama mondiale, in grado di catturare l'attenzione di tutto il pubblico grazie allo spettacolo intitolato "YES, IT'S POSSIBLE!". "La nostra ... "Trovate il vostro talento": l'invito della Scuola Edile ai giovani nello ... Una mattinata dai toni leggeri e dai contenuti profondi, trascorsa tra applausi, sorrisi e suspence: si può riassumere così l'evento andato in scena martedì 13 dicembre, presso il teatro Milanollo di ...