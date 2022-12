Maratona di Milano | Yeman Crippa tra i protagonisti | “Amo questa città”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’annuncio, molto atteso, è arrivato: la sede del debutto diin. Domenica 2 aprile l’azzurro campione d’Europa dei 10.000 metri, bronzo dei 5000 e primatista italiano della mezza, esordirà nell’edizione 2023 dellaMarathon. A ufficializzarlo, sono stati gli organizzatori dellapiù veloce d’Italia (2h02:57 Titus Ekiru, 2h19:35 Hiwot Gebrekidan, entrambi i tempi nel 2021): “Esordire nellain Italia, e soprattutto a, è una cosa molto bella e importante – le parole diin collegamento video – Non esiste un luogo migliore per me per debuttare, perchéè unamolto veloce e qui avrò molto tifo: i miei ...