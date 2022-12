Manovra | Uil Abruzzo manifesta a Pescara e incontra Prefetto

(Di venerdì 16 dicembre 2022)- Dopo la Cgil, anche la Uil scende in piazza inper protestare contro lafinanziaria del Governo, considerata "iniqua e non espansiva". Lazione regionale si è svolta stamani davanti alla prefettura di. Il segretario generale Uil, Michele Lombardo, e una delegazione del sindacato sono stati ricevuti daldiGiancarlo Di Vincenzo, al quale hanno consegnato il documento nel quale si spiega perché la legge di bilancio sia lontana dalle necessità dell'Italia e dell'. "Lo è in materia di autonomia differenziata tra le regioni - spiega il segretario Lombardo -. Chiediamo infatti la cancellazione o la modifica dell'art. 143 della legge di bilancio poiché ogni riforma ...

