Maltempo | a Pistoia e a Valdinievole interi campi di ortaggi allagati Inizia la conta dei danni

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Forte ondata diin Toscana.di, piantine in vaso completamente sott’acqua e anche il fieno è zuppo e non più utilizzabile. Stando ladeinel pistoiese e indopo la pioggia che ha imperversato per oltre ventiquattro ore. Sperando sempre che nondi nuovo a piovere. Lo sottolinea la Cia Toscana Centro, attiva fin dalle prime ore di questa mattina, con i propri tecnici, a monitorare la situazione nelle aziende agricole del territorio. «Situazione molto difficile – conferma Sandro Orlandini, presidente di Cia Toscana Centro – per molte aziende della provincia pistoiese. In alcune zone ci sono forti criticità, siamo intto ...