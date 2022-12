Leo Messi ha superato Maradona? La risposta arriva dal Qatar

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La domanda ricorrente, in quanto "ricorrente", è tornata tra noi e non poteva essere altrimenti: «to al livello di?». Anzi no, ora siamoti alla versione 2.0, quella che fa persino più rumore e un po' mette i brividi: «ha?». E siccome la faccenda è stucchevole al punto giusto, eccoci qui a offrire la nostra, ovviamente non richiesta. Vince Diego. Sempre. Anche adesso che i riflettori sono tutti su quell'altro fenomeno e a prescindere da quel che accadrà domenica (alle 16 è in programma la finalissima). Sia chiaro, chi vi scrive è un fan clamoroso di Leo, lo adora da sempre, ne apprezza la professionalità, la capacità di "fare gruppo", l'evoluzione in questa fase della carriera che ...