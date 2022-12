La Bce rialza i tassi | le conseguenze sui mutui

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un altro aumento deidi interesse della Bce, di 50 punti base, è arrivato: quale sarà l’impatto sui? Le rate mensili degli italiani che hanno chiesto un prestito per acquistare una casa sono in costante e allarmante crescita, spinte anche dalla politica aggressiva di Francoforte. L’ennesimo rialzo deidi interesse della Bce ha portato il tasso di riferimento al 2,50%. Secondo Bankitalia, isui prestiti chiesti dalle famiglie per comprare una casa – compresi delle spese accessorie (Taeg) – hanno registrato un boom a ottobre, arrivando al 3,23% rispetto al 2,65% rilevato a settembre. Come spiegato da Money.it, l’Euribor, il riferimento dal quale deriva il tasso deivariabili, ha registrato da inizio dicembre un continuo aumento. Il valore attuale (al 13 ...

Il Sole 24 ORE

