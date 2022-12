Iran | manifestanti di nuovo in piazza in quarto mese proteste

Il Fatto Quotidiano

Decine di persone sono scese in strada stamane nel sud - est dell', mentre l'ondata di proteste scatenata dalla morte di Mahsa Amini è entrata nel quarto mese. Idi Zahedan, capoluogo della provincia del Sistan - Baluchistan, hanno intonato 'Morte ...Evidentemente, un lettore con un'intelligenza media non dà peso a queste carognate e si domanda: in un momento in cui la dittatura spietata inuccide inermie decine di bambini, ... “Italiani i proiettili sparati sui manifestanti dalla polizia dell’Iran”: presidio di… Decine di persone sono scese in strada stamane nel sud-est dell'Iran, mentre l'ondata di proteste scatenata dalla morte di Mahsa Amini è entrata nel quarto mese. (ANSA) ...Ha rischiato la condanna a morte a soli 17 anni ma Sonia Sharifi è tornata a casa. La ragazza era stata arrestata lo scorso 19 novembre dopo le proteste in piazza in Iran e accusata di ...