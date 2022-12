Infrastrutture | cdm approva riforma codice appalti

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

Via libera all 'appalto integrato senza limiti di importo . È l'ultima modifica con cui il ministro delleMatteo Salvini ha messo il suo timbro sul nuovo Codice degli appalti, scritto dal Consiglio di Stato sulla base della delega votata prima della caduta del governo Draghi e poi di nuovo ...Salvini: Non è normale, ora correre", la denuncia delle imprese e l'impegno del titolare delle. C'è tensione sul codice degli appalti. Oggi in: "Aperto a modifiche nei prossimi 90 ... Infrastrutture, Salvini: "Venerdì porto nuovo codice appalti in cdm ... Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma del codice degli appalti. Lo si apprende mentre la riunione è in corso a Palazzo Chigi.Domani approda in Cdm il nuovo Codice degli appalti. Sarà snello, veloce ed efficiente, è l’unico modo per arginare la corruzione che si infila dove i processi sono complicati”. Così il ministro delle ...