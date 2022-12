Il principe Harry attacca il fratello William | “Mi ha devastato | ha infranto la promessa”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nelle nuove puntate della sua chiacchierata docuserie&Meghan, ilha accusato apertamente ilmaggioree il suo ufficio di aver diffuso informazioni che solo loro potevano conoscere, perché oggetto di conversazioni private. «Vedere l’ufficio di miofare la stessa cosa che noi due avevamo promesso che non avremmo mai fatto è stato straziante», ha dichiarato il duca di Sussex facendo riferimento al «gioco sporco» del team di comunicazione dell’erede al trono. Per comprendere meglio il punto di vista dibisogna fare un passo indietro ai tempi del divorzio di Carlo e Diana, quando l’alloradel Galles, tramite il proprio ufficio, iniziò a lavorare contro quello della ...

...tentativi di protocollo reale con un inchino profondamente esagerato mentre descriveva il suo primo incontro "surreale" con la Regina nel prima puntata della sua serie Netflix con il...Alla fine l attacco è arrivato davvero. Nelle nuove puntate della sua chiacchierata docuserie&Meghan, ilha accusato apertamente il fratello maggiore William e il suo ufficio di aver diffuso informazioni che solo loro potevano conoscere, perché oggetto di conversazioni private. "Vedere l ... Harry riapre la guerra contro il fratello William, la rivelazione nella docuserie: «Urlò contro di me davanti alla regina» Il principe Harry e Meghan Markle hanno concluso il loro documentario bomba “The Firm” su Netflix con il botto, in particolare per gli ultimi tre episodi con una serie di attacchi ...L'ufficio del principe del Galles avrebbe diffuso informazioni private, con le stesse dinamiche utilizzate da Carlo contro Lady Diana all'indomani della loro separazione. «Un gioco sporco», lo ha defi ...