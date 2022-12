Frana travolge un veicolo in corsa | il maltempo torna a colpire il Reatino

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 16 dicembre 2022) RIETI – Nella notte la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta al chilometro 2,400 della Strada regionale 578 Salto-Cicolana per il distacco di una massa franosa che ha invaso la sede stradalendo un autoin transito. Lo smottamento di volumi di fango, inerti e corpi vegetativi si è generato a partire da un’area naturale di impluvio, lungo un declivio collinare sovrastante il tratto stradale interessato. Il movimento franoso, di notevole entità, ha bloccato il traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia. I vigili del fuoco, dopo aver estratto e messo in sicurezza ilrimasto cinto dal fango, senza alcuna conseguenza per il conducente, hanno poi provveduto allo sgombero dell’area. In ausilio, sul posto, anche un mezzo d’opera per il movimento terra che ha ...