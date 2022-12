Formazioni ufficiali Roma-Cadice | amichevole invernale 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ledi, sfida valida comeper preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Arrivati da poche ore in Portogallo per iniziare il ritiro nell’Algarve, i giallorossi scendono subito in campo per il primo test. La squadra di José Mourinho si troverà ad affrontare il, compagine attualmente penultima nella Liga spagnola. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di venerdì 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.