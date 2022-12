FireJamesGunn | fan di Henry Cavill in rivolta dopo il suo allontanamento da Superman

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La notizia dell'assenza didai prossimi film diha creato il panico nei fan dell'attore, portando al lancio dell'hashtagCome prevedibile, i fan dinon hanno preso bene il mancato ritorno dell'attore nei panni die hanno lanciato una petizione online per far licenziare James Gunn con l'hashtag. L'appello, più una provocazione indignata che una vera e propria campagna per l'del regista, vuole senza dubbio far sapere ai vertici DC Comics che la scelta non è stata apprezzata dal fandom. Oltre asta spopolando su Twitter anche #BringBackZackSnyder, dato che i nuovi piani svelati per il futuro di...

Henry Cavill's fans have his back. Twitter is rallying behind the actor after it was announced he would not be reprising his role as Superman. Cavill played the caped crusader in several of DC's films ...James Gunn, co-CEO di DC Studios insieme a Peter Safran, è stato pesantemente attaccato per la sua decisione di licenziare Henry Cavill.