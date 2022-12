LA NAZIONE

Un ibrido di questo fiore antico è stato ritrovato e dedicato alla fondatrice e presidente di File, scomparsa nel 2020. La messa a dimora al Parco della Rimembranza di San ...Domenica 18 dicembre è in programma la Firenze -- Firenze, l'ultima gara podistica dell'anno solare. La corsa competitiva, con partenza ... Prevista anchecamminata (6,5 km, partenza alle 9. Fiesole, una speciale rosa per ricordare Donatella Carmi, fondatrice di File Maurizio Francini, direttore del centro tecnico di Coverciano, è stato intercettato da Radio FirenzeViola dal Teatro di Fiesole, dove è in corso la festa degli sportivi fiesolani.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...