Dzeko | 5mila euro di multa per il gesto da caserma ai tifosi juventini

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Edinè stato sanzionato con unadi. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un’ammenda dianche l’Inter. Lo rende noto la Figc. Lo scorso 6 novembre, in occasione della gara tra Juventus e Inter, il calciatore nerazzurro aveva violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “per aver tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria”. L’episodio incriminato si riferisce a undi, che ha portato le mani all’altezza delle parti basse per rispondere agli insulti dei...

