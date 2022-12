(Di venerdì 16 dicembre 2022) Mercati nervosi per il rischio che la Fed e altre banche centrali possano provocare una recessione a causa delle misure per tenere sotto controllo l’inflazione. Euro si rafforza, petrolio e gas poco mossi. A Milano scatta Azimut

Il Sole 24 ORE

...sarebbe arrivataun dibattito, trovando un accordo sulla proposta del capo economista Philip Lane. Lo scrive la Bloomberg citando fonti vicine al dossier, secondo cui i governatori più '' ...... la stretta monetaria va avanti La Bce ha alzato i tassi al 2,5%due rialzi consecutivi di 75 ... Ivolevano di più Oltre un terzo del Consiglio della Bce voleva un nuovo rialzo dello 0,75%. ... Dopo i falchi arrivano le "quattro streghe". Europa volatile, spread verso quota 220 Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...FRANCOFORTE – La Banca centrale europea ha solo per un istante sembrato ammorbidire il ritmo della manovra di inasprimento monetario. Perché poco dopo l’annuncio di un rialzo dei tassi di interesse da ...