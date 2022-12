Atletico Madrid | Joao Felix proposto ad una big della Premier

TUTTO mercato WEB

... è finito nel mirino di molte big internazionali, dal Liverpool al Tottenham, dal Barcellona all': per la società di Rocco Commisso non sarà facile trattenerlo, ma questa al momento è ...Il centrocampista del Marocco è adesso richiesto da diverse big europee come Liverpool, Tottenham, Barcellona e. Però intanto la Fiorentina ha deciso cosa fare con il suo giocatore: ... Atletico Madrid, Joao Felix via solo per offerte sopra i 100 milioni: Arsenal e United in pole La Fiorentina farà scattare per Sofyan Amrabat l'opzione di prolungamento del contratto al 2025: è quanto è emerso durante il brindisi natalizio allo stadio Franchi tra il club viola e i media. (ANSA) ...In Spagna continuano a dare l'Atletico interessato a Thuram, con Griezmann che potrebbe finire per consigliare i 'Colchoneros' al suo compagno della Francia ...