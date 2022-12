Apricena Giovanna Frino uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio di Lella

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Omicidio ad(Foggia)., 44 anni, è statadidaldi. L’autore del femminicidio si è costituito. Il delitto è avvenuto nella casa della coppia in via Saragat. Attorno alle 12 di venerdì alcuni vicini hanno uditodie hanno allertato i Carabinieri. L’uomo di 56 anni si è asserragliato in casa, ma dopo qualche minuto di mediazione ha aperto la porta. Il cadavere diera in cucina. Tre i proiettili esplosi contro di lei. L’omicidio – in base ai primi accertamenti – sarebbe avvenuto mentre in casa c’era una delle tre figlie, una ragazza maggiorenne.di ...

Today.it

È tutto avvenuto ad(Foggia).Frino, 44 anni, è stata colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è stato trovato in cucina. A dare l'allarme sono stati ...E' stata uccisa a colpi di pistola in casa da suo marito. E' la seconda donna uccisa in poche ore nel nostro ... Donna uccisa in casa a colpi di pistola, arrestato il marito E' stata uccisa a colpi di pistola in casa da suo marito Giovanna. E' la seconda donna uccisa in poche ore nel nostro paese ...Giovanna Frino, 44 anni, lavorava in un bar ed era sposata da una ventina d’anni con Angelo di Lella, più grande di lei di 12 anni ed ex guardia giurata ...