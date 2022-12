Trump si trasforma in un supereroe

Esquire Italia

... Ucraina,e Nato Ecco come Panzeri elogiava il Qatar Chi bluffa su Antonio Panzeri (ex Pd e ... il dossier evidentemente ad un certo punto perde di pericolo e siin una questione di ...Elon Musk distrugge o manda in bancarotta Twitter o loin una versione monetizzata più ...riconoscerà solo un po 'di se stesso nella bizzarra insalata di parole dei tweet di Donald(ed ... Elezioni USA, Trump si candida di nuovo alle presidenziali Elon Musk Twitter nuova polemica per gli uffici che diventano dormitori, San Francisco ha deciso di aprire un'indagine.