Superlega | parere UE ' Regole Fifa - Uefa non violano norme'

Ilrafforza il ruolo centrale delle federazioni nella protezione dello sport, sostenendo i ... Il calcio in Europa rimane unito e fermamente contrario alla, o a qualsiasi proposta ...Ildell' avvocato Rantos , pubblicato questa mattina dalla Corte di Giustizia Europea , non sembra lasciare molte speranza al progetto di. Vince il concetto che Fifa e Uefa sono, sì, ...L'Avvocatura generale della CGUE ha emesso il suo primo verdetto sulla vicenda Superlega: il comunicato UEFA Quella di oggi, datata 15 dicembre 2022, potrebbe essere un stangata decisiva per la Superl ...La sentenza definitiva è attesa per il mese di marzo 2023 ma dopo dopo questo primo parere della Corte di Giustizia Europea tutto lascia immaginare che la Superlega è destinata a non partire mai.