Softball | Coppa del Mondo 2024 | definiti i gironi della prima fase L’Italia giocherà in casa

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Siin Friuli-Venezia Giulia dal 22 al 26 luglio 2023 il Gruppo C, nel quale è inseritodeldi, che vedrà disputarsi lafinale nel, sempre in Italia. Per lavolta questo torneo giunge nel Bel Paese e, sempre per lavolta, si gioca in due fasi distinte.lanel Gruppo C, che sia Buttrio e Castions di Strada, in Friuli-Venezia Giulia, dal 22 al 26 luglio 2023: le avversarie delle azzurre saranno Canada, Nuova Zelanda, Venezuela, Asia 1 ed una wild card, non ancora ...