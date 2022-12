Scandalo crypto | l’arresto del fondatore di FTX e la collusione con la politica

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dalle stelle all’inferno: il 2022 è stato un anno drammatico per le criptovalute fra tentativi di prosecuzione del rally e tracolli causati dalle frodi che hanno rimesso in discussione la trasparenza e stabilità di questo mercato. Ultimi eventi in ordine di tempoalle Bahamas deldella piattaforma FTX, ora fallita, il suo coinvolgimento anche nella vicenda di Luna ed i legami con l’a,biente politico statunitense. Le autorità monetarie e di regolamentazione dei mercati qualche perplessità su questo mercato l’avevano già nutrita, forse neanche a torto.di Sam Bankman-Fried Sam Bankman-Fried, conosciuto nell’ambiente cryto anche con l’acronimo SBF,ed ex amministratore delegato di FTX, una delle più grandi piattaforme di tranding delle criptovalute fallita qualche tempo fa, è stato ...