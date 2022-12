Perché l’Onu è ancora indecisa sui droni iraniani alla Russia

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Barak Ravid di Axios ha ottenuto informazioni sul rapporto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sta preparando sulla conformità dell’Iran all’accordo nucleare del 2015. Nel testo non si accusa Teheran di aver fornitoper la guerra in Ucraina, nonostante le pressioni degli Stati Uniti e degli alleati occidentali in tal senso. Laha respinto con forza, e finora con successo, gli sforzi di americani ed europei per convincere il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, a ordinare un’indagine sulla presunta fornitura dida parte dell’Iran. Tant’è che Guterres non dovrebbe fare alcuna dichiarazione definitiva sulla questione nel suo prossimo rapporto, almeno stando alle informazioni (di solito piuttosto affidabili) pubblicate da ...