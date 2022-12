Otto coltellate | ma Massimiliano Matteoni non si è difeso - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Diversi i colpi inferti fino a quello letale: sembra che l'uomo non abbia opposto resistenza. Ieri ......arresti nel Modenese "grazie di cuore" Torino, Alberto Angela in visita al murale dedicato al ... dove marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione a, al terzo piano di un ... Otto coltellate, ma non si è difeso E’ stato colto di sorpresa Massimiliano Matteoni. A quell’appuntamento con il figlio, domenica sera nel parcheggio del Don Carlos, è andato senza pensarci un attimo. Ancora da capire se il tamponament ...Omicidio Buggiano rinvenuto il corpo di un 54enne a Buggiano. Riconosciuta la vittima, è stato posto in stato di fermo uno dei 3 figli ...