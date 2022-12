Neve a Torino | città imbiancata Sono previsti accumuli di dieci centimetri

Lada mezzogiorno è tornata a, dopo qualche fiocco caduto nella notte tra lunedì e martedì. Un'attiva perturbazione attraversa oggi le regioni centro settentrionali italiane, dove è ancora ...Nevica dalla tarda mattina in Piemonte, anche a, con conseguenti primi disagi per la viabilità anche nelle principali arterie. In poche ore ... La quotasarà al limite tra il livello di ...Il numero 10 della Juve ha postato su Instagram il suo arrivo alla Continassa: felpone rosso e canzoncina di Natale ...La neve da mezzogiorno è tornata a Torino, dopo qualche fiocco caduto nella notte tra lunedì e martedì. Un'attiva perturbazione attraversa oggi le regioni ...