Milan | Messias | «Il 2022 è stato bellissimo»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le parole di Junior, esterno brasiliano del, sul suoe sulla corsa scudetto. I dettagli Juniorha parlato aTv direttamente dal ritiro dei rossoneri a Dubai. PAROLE – «E’un annovisto che abbiamo vinto lo scudetto. Vincere è sempre bello. Ora stiamo lavorando per migliorare ancora i nostri numeri. Il Napoli sta facendo un grande campionato, quindi noi non possiamo più sbagliare. Se sbagli rischi di rimanere indietro. Noi dobbiamo restare attaccati e cercare di vincere più partite possibili». L'articolo proviene da Calcio News 24.

: come stanno, Maignan e De Ketelaere Assente già nell'amichevole di ieri contro l'Arsenal, Junioroggi non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto della squadra,...QUI- Pioli dovrà rinunciare a Ibrahimovic, Florenzi, Maignan,e Brahim Diaz, oltre a Theo Hernandez e Giroud impegnati con la Nazionale francese e ai giocatori reduci dalle sfide in ... Milan, parla Messias. Avanti con Emirates; la delusione di Bakayoko Junior Messias, dal ritiro rossonero a Dubai, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: Sul gol di Theo con la Francia: "Sono contento per lui e Giroud. Ora che il Brasile ...Junior Messias, esterno brasiliano del Milan, ha rilasciato una bella intervista ai canali ufficiali rossoneri dal ritiro di Dubai Intervistato da Milan Tv, Junior Messias ha parlato così dal ritiro d ...