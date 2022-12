Manovra | L?Europa dà via libera Meloni | «Soddisfatti»

promossa a Bruxelles dal punto di vista degli obiettivi di bilancio, ma con diversi rilievi, sulle riforme in sospeso, le pensioni,'uso del contante e la lotta all'evasione fiscale. "La ...... mentre ci sono altri 10 Paesi che sono inLeague'. Per ...fatto che la Commissione qualche nota a margine del testo italiano'... Posto che 'nel complesso, laeconomica è in linea con le ...BRUXELLES «Soddisfatti». La Manovra italiana ha superato ieri il vaglio della Commissione europea e Giorgia Meloni, prima di decollare alla volta di Bruxelles dove in serata ha ...«Ci sono dieci Paesi che sono in linea, siamo in Champions League e gli altri sono in Europa League. Venite qua a contestarci che giochiamo in Champions Poi magari non la vinciamo, eh». La battuta è ...