Luca Argentero e Cristina Marino svelano ufficialmente il sesso del loro secondo bebè!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 dicembre 2022)fanno coppia fissa e sono sposati da anni. I due bellissimi attori hanno una figlia, Nina, nata nel 2020. Ma, qualche mese fa, i due attori hanno annunciato la nuova gravidanza die hanno presentato il pancione sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Adesso, laha deciso di rivelare al pubblico ildel nascituro, nel corso di un’intervista per Grazia: “È ufficiale: sarà maschio“. Quindi, dopo l’arrivo di un fiocco rosa,aspettano, adesso, un bel maschietto. La futura mamma ha confidato anche la sua speranza per il futuro: La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di ...