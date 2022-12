Il mio amico Massimo | la recensione | In ricordo del grande Troisi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Lade Il mio, un viaggio dietro le quinte delattore attraverso le storie e dichiarazioni di chi gli è stato accanto. In sala dal 15 al 21 dicembre 2022. Un sentito, un sincero omaggio. Di questo parliamo nellade Il mio, documentario firmato da Alessandro Bencivenga per raccontare unin parte inedito e privato. Lo lascia intendere il titolo, che si concentra sul nome proprio, lo conferma la voce fuori campo di Lello Arena nello spiegare che nel film non troveremo i soliti spezzoni dell'opera dell'artista, non solo almeno: il documentario in sala dal 15 al 21 dicembre 2022 ha l'obiettivo di indagare la persona più ...

C'è anche il commento di Emma Marrone : 'Auguri' , con un cuore rosso. Enrico ha risposto così: 'Grazie amica mia forte come una leonessa' , e anche lui un cuore. Emma ed Enrico hanno ..."Così " racconta " ho chiesto alJohn Yeoman: potresti scrivere un libro così posso illustralo E lui lo ha fatto. S'intitolava Un sorso d'acqua " . Era il 1960 e non solo il sodalizio con ...Se Il mio amico Massimo funziona non è per come definisce il contesto delle origini di Troisi, ma per come lo sviluppa e approfondisce attraverso i racconti di chi gli è stato accanto, allora come nel ...L'amico fedele di tante interviste super soft, il giornalista "imparziale" mosso solo dalla verità e della libertà, il protagonista di tante puntate costruite per demolire l'ascesa di Giorgia Meloni, ...