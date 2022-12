Calciomercato.com

... per mettere sotto glidi tutti un'evidenza sfuggita o trascurata, eppure di rilievo ...00 Cosenza - Perugia 0 - 0 15:00 Genoa - Cittadella 0 - 1 15:00 Südtirol -1 - 1 18:00 Benevento - ...... aperto al pubblico e ai media, il francese ha svolto il suo consueto programma al riparo da...00 Cosenza - Perugia 0 - 0 15:00 Genoa - Cittadella 0 - 1 15:00 Südtirol -1 - 1 18:00 ... Frosinone, occhi sul Monza per puntare alla Serie A Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo ed il Monza ha già deciso la strategia: Adriano Galliani è irremovibile.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...