Cupra Fip Finals | Binaghi | ' Canale tv e investimenti | così faremo crescere il padel'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Da Milano a Torino. In Italia ilcontinua a correre. Da oggi a domenica infatti, al PalaRuffini, andrà in scena l'evento conclusivo delFip Tour, un torneo internazionale che ha proposto ...

Da Milano a Torino. In Italia il padel continua a correre. Da oggi a domenica infatti, al PalaRuffini, andrà in scena l'evento conclusivo delTour, un torneo internazionale che ha proposto più di 60 eventi nel 2022 in più di venti Paesi. Tra le coppie italiane nel main draw ci sono Di Giovanni/Cattaneo e Cremona/Cassetta nel ...... dopo gli exploit di Roma e Milano, ora è la volta di Torino: da oggi e fino a domenica 18 dicembre, al Pala Gianni Asti va in scena la terza edizione delleFinals, evento conclusivo del ...Il presidente della Federazione Internazionale Padel sottolinea l'esponenziale crescita del movimento nel 2022: "Si conclude un anno record, con numeri inimmaginabili" ...Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel ha presentato la fase finale del torneo in programma al PalaRuffini: "Vogliamo provare a vincere nel minor tempo possibile”. Carraro, numero uno ...