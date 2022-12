Cassano racconta un aneddoto su Buffon | i tifosi sono tutti senza parole

Labaro Viola

... Bobo TV - Speciale Qatar Con: Christian Vieri, Antonio, Daniele Adani, Nicola Ventola Schierata in formazione tipo - Vieri, Adani,e Ventola - la Bobo TVa suo modo i ...... Bobo TV - Speciale Qatar Con: Christian Vieri, Antonio, Daniele Adani, Nicola Ventola Schierata in formazione tipo - Vieri, Adani,e Ventola - la Bobo TVa suo modo i ... Cassano racconta: "Ho consigliato Moukoko a Pradè per la Fiorentina, mi ha detto che ci ha provato" ‘Qualche settimana fa un gruppo di giovani lettori della scuola dell’infanzia del primo circolo di Cassino è stata ospitata ...L'inedito racconto di Lele Adani di questo bizzarro Mondiale all'insegna del tifo per l'Argentina di Lionel Messi ...