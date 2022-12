VIDEO Nuoto | la 4×50 mista mista per l’Italia argento con record europeo ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Strepitosopernellaai2022 diin vasca corta. All’interno del Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia, gli italiani Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli si sono resi protagonisti di una prestazione magnifica e hanno chiuso al secondo posto con il nuovo(1:36.01). Oro invece per gli Stati Uniti, primi in 1:35.15 con il nuovodel mondo. La prova degli azzurri è stata aperta da un ottimo Mora, autore di un 22.59 di grandissimo valore (primato nazionale dal punto di vista cronometrico ma non omologabile perché conquistato in una gara mixed di queste caratteristiche). Il ...