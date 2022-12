Calciomercato.com

Alsi fa vedere in avanti la Francia con uno scambio rapido tra Mbappé e Giroud: l'... Al minuto 80 nuova possibile svolta:Hernandez interviene su Mount in area, l'arbitro viene ...... il suogol ai Mondiali prima di compiere 24 anni vale un primato che condivide con il ... su un'azione però che vede come protagonista l'esterno sinistro del Milan ,Hernandez . Se nella ... Theo, è il settimo gol rossonero in Qatar: il Milan si gode i suoi gioielli mondiali Settimo giorno di questo Mondiale con i primi successi per australiani e polacchi. I francesi vincono il big match contro la Danimarca e si qualificano ...