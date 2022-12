Supporto per lo switch-off definitivo | numeri utili per togliersi qualsiasi dubbio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Oramai ci siamo allo-off definivo verso il nuovo digitale terrestre. Un paio di appuntamenti ci attendono di qui a qualche giorno, tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Come già raccontato pure in un precedente approfondimento, c’è da prendere in considerazione una prima data del 21 dicembre e poi ancora quella del 31 dicembre per l’importante cambiamento. Come comportarsi dunque se si hanno ancora dei dubbi sui prossimi passaggi? Esistonoe modalità di contattoper ottenere assistenza per il delicato passaggio, del tutto ufficiali perché messi a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il programma apposito per la Nuova TV Digitale. Sarebbe davvero un peccato non approfittarne. Prima di indicare i contatti didedicati all’avvento del nuovo ...