Rupert Murdoch | Fox News a processo per diffamazione

La Stampa

Dal 2009 passa all'emittente diper condurre Sky TG 24 Pomeriggio , ricevendo l'anno seguente il 'Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo', per la sezione '...Murray, che ha diretto il quotidiano per 4 anni, scontrandosi occasionalmente con, assumerà un altro ruolo, sotto la supervisione di Robert Thomson, chief executive di News Corp. , . Guerra Murdoch-Trump, il magnate afferma che le sue tv non sosterranno il tycoon in una nuova corsa alla pres… Nuova direttrice Wall Street Journal, cambio al vertice per la testata economico-finanziaria con sede a New York ...We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, ...