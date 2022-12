Rivelazione bomba di Hamsik | “De Laurentiis mi ha chiamato per farmi tornare”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Pronto a chiudere la carriera a Napoli? Perché no!”. Comincia con questa frase di uno spessore emotivo enorme la bella intervista che DAZN, per il format DAZN Heroes, ha realizzato con Marek. L’ex centrocampista azzurro ha lasciato nel 2019 gli azzurri, dopo ben 12 anni di militanza all’ombra del Vesuvio. A strapparlo agli azzurri furono i cinesi del Dalian, anche se oggi “Marekiaro” gioca nel Trabzonspor in Turchia. Ed è proprio dalla sua attuale esperienza che parte l’intervista., la vittoria dello scudetto in Turchia con il Trabzonspor Ecco quanto evidenziato: “Lo scudetto in Turchia con il Trabzonspor è stato qualcosa di pazzesco, aspettavano da 38 anni di vincerlo. I festeggiamenti sono stati incredibili, addirittura i tifosi hanno organizzato 6 feste è una di queste è diventata virale su Istagram con 80 navi. Quando è ...