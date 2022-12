Ostigard omaggia un ex difensore del Napoli | acquisto iconico del norvegese

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Leo, dopo l’infortunio di Rrahmani, ha saputo mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, distinguendosi con ottime prestazioni sia in campionato che in Europa. Il, arrivato aquest’estate grazie al lavoro del ds Cristiano Giuntoli si è rivelato essere una pedina importante nel gioco del tecnico azzurro, anche se non sempre schierato tra i titolari. FOTO: Getty Images,Il calciatoreè arrivato aldal Brighton dopo aver trascorso sei mesi in prestito in Serie A con la maglia del Genoa.con le sue buone prestazioni in casa rossoblù aveva attirato l’attenzione di diversi club, trai quali però l’ha spuntata quello azzurro. Nel corso delle sue partite in maglia ...