Non solo Bereszynski | quattro giocatori in orbita Napoli | possono arrivare già a gennaio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa al calciomercato in casa, oltre al possibile scambio tra Zanoli econ la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato: Le piste persono diverse. Una conduce ancora in Turchia, al Fenerbahçe, porto sicuro dopo l’affare Kim (e in passato Elmas): Ferdi Kadioglu, anni 23, è un altro esterno di spessore finito nel mirino di Giuntoli, al pari del compagno, Arda Guler, appena maggiorenne, che ricopre un altro ruolo, fa il centrocampista. FOTO: Getty – Arda Guler Della prossima estate in un folto elenco che già comprende Baldanzi dell’Empoli, Samardzi? dell’Udinese (Spalletti ne ha parlato benissimo dopo il gol al Maradona e i rapporti con l’Udinese sono ottimi) e Ilic del Verona, lui magari subito main prestito ...

