Non è la prima collaborazione hip hop per la cantante

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Quanto piace a Noemi fare incursioni in mondi apparentemente distanti dal suo. Laè ora pronta a pubblicare Fuori dai guai, nuovo singolo che ospita anche il rapper Gemitaiz. Noemi, fotostoria di unadi successo guarda le foto Leggi anche › Noemi, per i suoi 40 anni si regala il Festival di Sanremo. Per la settima volta › Noemi sposa a Roma, ha detto sì al suo bassista Gabriele Greco ...

" " Nessuno l'aveva fatto", ha dichiarato il premio Nobel. "avevamo soldi per fare nulla. Dovevamo costruire tutto da zero. Mi sono sporcato le mani, mi sono immerso nell'olio, c'erano ...... gli organizzatori avevano preparato due grandi recinti per distribuire gli spettatori, proprio per evitare il sovraffollamento, tuttaviaservì a niente. Ben 97 persone infila vennero ...Ben 35 milioni di anni prima rispetto a quanto creduto finora: la versione preistorica della moderna lucertola ha popolato la Terra in un periodo più antico ...La coppia è uscita allo scoperto da pochi mesi ma in realtà si conoscevano da molto tempo prima: ecco cosa hanno dichiarato a Chi magazine ...