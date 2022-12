“Misure non coerenti” Su pos e contante stangata dell' Ue a Meloni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Doccia fredda per Giorgiae il suo governo. La Commissione europea ha bocciato l'aumento del tetto ala cinquemila euro e la rimozione'obbligo del Pos a partire dai 60 euro, duecontenute nella manovra varata dall'esecutivo di centrodestra. Nell'opinionea Commissione si legge: «Il documento programmatico di bilancio comprendeche non sonocon le passate raccomandazioni specifiche per Paese. Il 9 luglio 2019 il Consiglio, tra gli altri, ha raccomandato all'Italia di combattere l'evasione fiscale, in particolare sotto forma di omessa fatturazione, anche rafforzando l'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici, anche mediante l'abbassamentoe soglie legali per i pagamenti in contanti, nonché di attuare ...