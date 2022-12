“Lui proprio non può parlare” Vespa disintegra Conte | come lo mortifica

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il trasformismo della politica e in particolare quello di Giuseppesono uno dei temi affrontati da Brunonel corso del suo intervento nella puntata del 14 dicembre di Omnibus, il talk show di La7 condotto da Gaia Tortora. “Credo che- dice il volto di Porta a porta - sia diventato un bravo politico ma onestamente ha fatto tutto e il suo contrario, lui non puòdi coerenza, è l'ultima persona. Sono curioso di vedere invece il primo vero approccio europeo di Giorgia Meloni, la mia convinzione è che non sia legata ancora ad Orban e altri. Lei è andata a Bruxellesprimo viaggio, non a casa. A Bruxelles ha ottenuto quei quattro soldi di sforamento di bilancio per fare questa povera finanziaria. Ho la sensazione che lei voglia andare a Bruxelles senza sfasciare il giocattolo, ma ...

LA NAZIONE

Questo, infatti, aspettail momento in cui noi siamo troppo sicuri di noi stessi " e questo è il pericolo: sono sicuro di me stesso, ho vinto, sto bene, quello è il momento cheaspetta " ...ci ha detto: 'C'è già il mio nome sulla base, non serve aggiungere niente. Il giocatore che lo ... a forma di sfera di cristallo divisa in 82 pannelli (a richiamare il numero di gare) e ... Bernini premiato a Strasburgo "Siamo molto orgogliosi di lui" Pago e Serena Enardu sono tornati insieme. Ad ufficializzare il ritorno di fiamma tra i due è stato proprio il cantante che attraverso varie storie pubblicate sul ...L'amore di Carlo III per la pittura, una passione non corrisposta all'arte secondo il professor Daniele Radini Tedeschi ...