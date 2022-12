LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | si parte con la 4×50 mista mista azzurra a caccia del podio!

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN9.19: A seguire le due semifinali dei 100 stile libero donne con tante protagoniste del panorama mondiale ma senza azzurre e poi le semifinali dei 100 stile libero uomini con molta incertezza su chi si potrà qualificare per la finale. Tra i protagonisti annunciati anche Alessandro Miressi e Thomas Ceccon. Occhio alla sorpresa, dalle isole Cayman, Crookks, numero 43 delle liste dinza e primo in batteria, e al recordman mondiale in lunga David Popovici 9.16: Si prosegue con la serie veloce degli 800 stile libero donne. Mancano all’appello le grandi di questa specialità: Ledecky, Titmus, Quadarella, McIntosh e dunque spazio per Pallister, Smith e Fairweather, con la ...

Seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. L'Italia punta ad essere protagonista anche nella seconda giornata dei Mondiali in vasca corta. Alessandro Miressi e Thomas Ceccon cercano il successo. Gregorio Paltrinieri non finisce di stupire, e vince la medaglia d'oro anche nella gara dei 1500 stile libero dei Mondiali in vasca corta a Melbourne. La diretta testuale di mercoledì 14 dicembre dei Mondiali in vasca corta 2022 di nuoto a Melbourne: aggiornamenti live sulla seconda giornata.