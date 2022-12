Il comandante russo fa tremare l' Ucraina | “Attacco nucleare unica strada”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Alexander Khodakovsky,delle forze militari russe di stanza a Donetsk, in, spaventa tutti. Il rappresentante dell'esercito della Russia ha dichiarato alla televisione di stato russa di essere per l'uso di armi nucleari perché non crede che Mosca abbia le risorse necessarie per vincere la guerra che sta combattendo contro Kiev, supportata dai rifornimenti militari dell'Alleanza atlantica. Le immagini sono state rilanciate dalla Cnn. Nel breve video Khodakovsky a un certo punto, parlando con il giornalista in studio, dice: «L'escalation può essere solo una e noi non abbiamo le risorse per sconfiggere la Nato ma abbiamo le armi nucleari per quello». Una frase raggelante. Già negli scorsi giorni dal G7 era arrivato un monito a Vladimir Putin e al resto della struttura del potere del Cremlino sull'argomento degli attacchi ...

E intanto un comandante alla televisione russa torna ad agitare lo spettro delle armi nucleari. I droni kamikaze sono droni di fabbricazione iraniana in dotazione all'esercito. Alexander Khodakovsky, delle forze militari russe di stanza a Donetsk, in Ucraina, ha dichiarato alla televisione di stato russa che Mosca non ha le risorse per sconfiggere la Nato ma ha le armi nucleari per quello. Kiev di nuovo sotto attacco e il comandante russo in tv minaccia: "Per la Nato abbiamo le armi nucleari".