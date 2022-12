Francia-Marocco 2-0 | Regragui | “Impossibile arrivare in finale con tutti questi errori commessi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il ct del, Walid, ha parlato a margine della semidei Mondiali di Qatar 2022 persa contro laper 2-0: “Contro un’avversaria del genere il minimo errore costa caro. Nel primo tempo ne abbiamotroppi per sperare diin semi. Nella ripresa siamo andati meglio, ma non siamo riusciti a segnare. Il loro secondo gol poi ci ha ucciso“.ha poi parlato anche delle assenze: “Aguerd si è fatto male nel riscaldamento, poi abbiamo perso anche Saiss e Mazraoui. Un po’ troppo per noi, nonostante chi è sceso in campo abbia dato il 100%“. Infine, sullaper il 3° e 4° posto contro la Croazia: “Darò spazio a chi ha giocato meno, ma il nostro obiettivo resta...