Da NCIS a Smallville | addio al regista Terrence O' Hara

Everyeye Serie TV

È morto il regista televisivo Terrence O'Hara , noto per il suo lavoro in serie come Angel,. Da cinque anni combatteva contro un cancro che alla fine ha avuto la meglio, portandosi via O'Hara all'età di 76 anni. L'annuncio della morte è stato dato dalla figlia Maddie O'......30 - Willy, il principe di Bel Air 3 Stagione Ep.23 21:00 - Uccelli di rovo 1 Stagione Ep.4 23:00 - Uccelli di rovo 1 Stagione Ep.5 01:00 - Gotham 2 Stagione Ep.14 02:00 -2 Stagione Ep.15 ... Morto Terrence O'Hara, aveva diretto episodi di Smallville, Angel e NCIS Terrence O'Hara regista di 85 episodi di NCIS - Unità anticrimine e NCIS: Los Angeles dal 2003 se ne va: aveva 76 anni ...The former actor also worked on everything from 'Silk Stalkings,' 'Renegade' and 'Dr. Quinn' to 'JAG,' 'CSI' and 'Grimm.' ...