“Applaude anche Sarkozy” | lapsus Rai e Twitter si accende – Video

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – “”. Un, pochi secondi di distrazione e l’hashtag decolla. Antonio Di Gennaro, commentatore nella semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Francia e Marocco, dopo il secondo gol dei bleus osserva sul monitor le immagini del presidente francese Emmanuel Macron che esulta per la rete: “….”, dice l’ex calciatore che si corregge subito: “Scusate, Macron!”. “Abbiamo sbagliato presidente”, chiosa il telecronista Alberto Rimedio. Ilovviamente non sfugge ai telespettatori: pochi secondi e– con Macron – schizza tra le tendenze ditra battute e osservazioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sarkozy... Scusate Macron! Abbiamo sbagliato presidente...' dicono i due commentatori ammettendo la gaffe con un certo stile e un pizzico, inevitabile, di autoironia. Adani, polemiche ...Sarkozy… Oh scusate Macron '. Il collega Antonio Di Gennaio ha eclissato con un 'abbiamo sbagliato Presidente'. Una svista presidenziale.Non è passato inosservato l'errore in telecronaca sul secondo gol di Kolo Mouani: social scatenati sulla frase del commentatore Di Gennaro ...Le telecronache della Rai in questi Mondiali anomali, giocati d'inverno nel deserto del Qatar, fanno discutere i social che non ne fanno ...